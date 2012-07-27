Hava sıcaklıkları 35 derecenin altına düşmeyecek

Türkiye'de en fazla Anadolu ve Karadeniz'i etkileyen aşırı sıcak hava dalgası etkisini azaltıyor. Sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüşler olacak ama yinede 35 dereceye yakın seyredecek. Ülke genelindeki kuvvetli sıcak hava dalgası, denizleri de ısıttı. Deniz suyu sıcaklıkları İskenderun ve Alanya'da 30 dereceyi buldu.

Termometreler son günlerde bazı bölgelerde 40 derece ve üzerini gösterirken, yüzde 100'lere ulaşan nemin de etkisiyle bunaltıcı hale gelen sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Denize sahili olan kentlerde yaşayanlar ile tatilcilerin serinlemek için yoğun şekilde tercih ettiği denizler de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yüzünden, iyice ısınmaya başladı.

Türkiye'nin güney sahilleri en sıcak merkezler olarak dikkati çekerken, Ege Bölgesi'nde de deniz suyunda yüksek sıcaklıklar ölçüldü.

Türkiye'de en fazla Anadolu ve Karadeniz'i etkileyen aşırı sıcak hava dalgası etkisini azaltıyor. Sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüşler olacak ama yinede 35 dereceye yakın seyredecek.

Beş büyük kentin hava koşullarına gelince: İstanbul'da sıcaklık yüksek 33 derece ama iki gün gökyüzünde yoğun olarak görülecek bulutlar güneşin yakıcı etkisini azaltacak. Poyraz gündüzleri sert, gece daha hafif esiyor. Ankara yine 40 derece, pazar günü ise 33 dereceye inecek ve yağmur da yağabilir. İzmir'de zayıf rüzgara dikkat, nem yüksek, termometre sıcaklığı 35, hissedilen 40 derece. Bursa 35 derece, Adana'da hafta sonu yaz sağanağı oluşabilir.

Edirne- Balıkesir boyunca yine de 36-38 dereceyi gösterecek, ayrıca hafif yağmur bile görülebilir.

İç Anadolu'da Sivas ve kayseri 38, Konya ve Kırıkkale 40 derece ama Eskişehir tarafında ani yaz yağmuru bekleniyor. pazardan itibaren ise bölgede sıcaklık 4-5 derece azalacak.

Ege sahillerini en fazla rüzgarın hafif olması etkiliyor, hissedilen sıcaklık 41-42 derece, yarından sonra sıcaklıkta 2-3 derelik düşüşler olacak. Kütahya, Uşak, Denizli, Afyon arasındaki bazı kesimlerde bu iki gün ani bir yağmurla birlikte fırtına çıkabilir

Akdeniz'de çok sıcak havanın yanında hafta sonu Isparda, Hatay, Osmaniye, K.Maraş arasında sağanaklarda görülebilir. Güneydoğu hala kavurucu sıcak Gaziantep 40 derece.

Doğu Anadolu'da yılın en sıcak günleri yaşanıyor, termometreler normalleri 7 derece aşıyor. Erzurum 33, Malatya 41 derece.

Karadeniz bugün de aşırı sıcak, tüm Samsun, Trabzon, Rize boyunca öğle saatlerinde bile yüzde 70'i bulan nemle nefes almak bile çok zor. Hissedilen sıcaklık 36-37 derece. Hafta sonu ise kısa süreli yağmurlarla sıcaklıkta düşüş olacak.