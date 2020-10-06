Hava sıcaklıkları 3 günde 10 derece birden düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde düşüşe geçecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarından itibaren düşmeye başlayacak olan sıcaklıklar cuma günü bazı şehirlerde 10 derece düşüş gösterecek. İstanbul'da bugün 30 derece olan en yüksek hava sıcaklığı cuma günü 20 derece olarak ölçülecek.

Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları düşüyor. Yarın yurdun batısından giriş yapacak yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüşe neden olacak.



Perşembe günü İstanbul’da 25 dereceye düşecek sıcaklıklar, cuma günü 20 dereceye kadar inecek. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlardan ve sıcaklık düşüşünden etkilenecek.