Hava sıcaklıkları 2-4 derece artıyor

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 - 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri, gece saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz kıyıları yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı, zamanla kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Buzlanma ve don olayı uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.