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Yaşam

Hava sıcaklıkları 12 derece artacak

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde normalleri civarına, iç bölgelerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine kadar çıkacak

25 Nisan 2015 11:10

Hava sıcaklıkları bugün itibaren ise ülke genelinde 8 ila 12 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu hafta boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bugün doğu bölgelerde etkisini devam ettirdikten sonra yurdu terk edecek.

Hava sıcaklıkları bugün ülkenin batısında, yarından itibaren ise ülke genelinde 8 ila 12 derece arasında, hissedilir derecede artacak.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde normalleri civarına, iç bölgelerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine kadar çıkacak.

Cumartesi yurtta yağış beklenmezken, gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar günü Marmara'nın güneyi, Kuzey ve İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi ise Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte normalleri civarı ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık seyrinin, mayıs ayının ilk haftasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

 

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