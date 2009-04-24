Hava sıcaklığı yağışla düşecek

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde görülecek olan yağışların kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ile 4 derece azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; yurdun iç ve doğu bölgelerinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun iç ve doğusu (Tunceli, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis ve Muş) ile Doğu Akdeniz'de (Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı, doğu bölgelerde 2 ile 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise, genellikle kuzeyli, Marmara'da kuzeydoğu (Poyraz), ülkemizin güneydoğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.



Çığ tehlikesi



Meteoroloji,yurdun iç ve doğu bölgelerinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun iç ve doğusu (Tunceli, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis ve Muş) ile Doğu Akdeniz'de (Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım v.b.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.



Yetkililer, güneyli rüzgarlarla birlikte Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.



Uzmanlar, Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerinde karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.



Bölgelere göre hava durumu



Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyon ve Kütahya çevreleri kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Akdeniz: Genellikle parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra Göller yöresi (Isparta, Burdur) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



İç Anadolu: Parçalı çok bulutlu, güney ve batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Niğde) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı tedbirli olunması istendi.



Doğu Anadolu: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle sağanak ve gökgürültülü sağanak, bu gece saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların bölgenin iç ve doğusunda (Tunceli, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis ve Muş) kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batısı (Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneyli rüzgarlarla birlikte Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



