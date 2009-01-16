Hava sıcaklığı tekrar düşüyor

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı'da sıcaklık düşecek. Akdeniz’de yağmur ve sağanak, Doğu’da karla karışık yağmur bekleniyor



Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Samsun, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de yağmur ve sağanak, gece saatlerinden iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Samsun, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, gece saatlerinden iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta ve Burdur) kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.



Bölgelerde hava durumu



Marmara Bölgesi, parçalı çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Ege Bölgesi’nde ise parçalı çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Güney ve Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.



Karadeniz’in batısında parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı yağmur, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı, zamanla Orta Karadeniz çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun ve Çorum çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek. sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinde Malatya çevreleri ile yarın sabah saatlerinde batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis görülecek.



Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görülecek.



Denizlerde hava



Ege ile yarın sabah Batı Karadeniz’de hafif fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı yağmurlu, Rüzgar; Doğu Karadeniz; güney ve güneydoğudan 2 ila 4 gece batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Batı Karadeniz; güney ve güneybatıdan, doğusu sabah güneydoğudan 2 ila 4 öğleden sonra tamamı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 batısı 4 ila 6 gece 7 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 1,5m., batısında 1,5 ila 2,5m. gece 3,0m olacak.



Marmara; parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar; güney ve güneydoğudan 2 ila 4 akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m., açıkları 2,0m. Görüş ise iyi, yağış anında orta olacak.



Ege; parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar; Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam güney ve güneybatıdan 4 ila 6, gece kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batı ve güneybatıdan 4 ila 6 gece kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga; 1,0m. İla 2,0m. gece 3,0m., görüş iyi, yağış anında orta.

Akdeniz, parçalı zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar; doğu ve kuzeydoğudan batısında doğu ve güneydoğudan, gece batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga; 1,0 ila 1,5m., Batı Akdeniz açıklarında 2,0m. Görüş iyi. Yağış anında orta.

Van Gölü, parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga, 0,25 ila 0,50m. Görüş iyi.



Rüzgar, yurdun genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra yurdun kuzey batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerde hafif ara sıra orta kuvvette. Sabah saatlerinde Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Marmara’da kuvvetlice esecek.

