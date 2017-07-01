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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 derece üstüne çıkacak

Günün en yüksek sıcaklığı 44 ile Antalya'da

01 Temmuz 2017 13:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Yapılan son değerlendirmelerde bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu ve açık 39

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

 

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