Hava sıcaklığı düşüyor yağış geliyor

T24-

Hava sıcaklığı Batı'da azalıyor

Rüzgar Marmara'da kuvvetli esecek

Su baskını uyarısı

İstanbul'da sıcaklık 18 derece

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla), Göller yöresi (İsparta, Burdur), Balıkesir, Bursa, Yalova, Denizli, Uşak ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Elmalı ve Korkuteli) kuvvetli olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl) ile Erzurum, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde sabah saatlerinde sis hadisesi görülecek.Batı bölgelerimizde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Genel olarak güney ve güneybatı, güneydoğu bölgelerimizde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuvvetli olarak esecek.Yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla), Göller yöresi (İsparta, Burdur), Balıkesir, Bursa, Yalova, Denizli, Uşak ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl) ile Erzurum, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde sabah saatlerinde sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.