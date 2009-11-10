Hava sıcaklığı düşüyor yağış geliyor

T24- Yurdun batı bölgelerinde yağışla birlikte sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da sıcaklık gün içinde en yüksek 18 derece olurken yağışın akşam saatlerinde şehri terketmesi bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla), Göller yöresi (İsparta, Burdur), Balıkesir, Bursa, Yalova, Denizli, Uşak ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Elmalı ve Korkuteli) kuvvetli olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl) ile Erzurum, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde sabah saatlerinde sis hadisesi görülecek.Hava sıcaklığı Batı'da azalıyor
Batı bölgelerimizde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar Marmara'da kuvvetli esecek
Genel olarak güney ve güneybatı, güneydoğu bölgelerimizde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuvvetli olarak esecek.Su baskını uyarısı
Yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla), Göller yöresi (İsparta, Burdur), Balıkesir, Bursa, Yalova, Denizli, Uşak ile Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl) ile Erzurum, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde sabah saatlerinde sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.İstanbul'da sıcaklık 18 derece
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.Gece saatlerinde başlayan Yağmur özellikle yurdun Batı kesimlerinde etkili olurken, Yağmurun İstanbul'u akşam saatlerinde terketmesi bekleniyor.