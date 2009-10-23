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Yaşam

Hava sıcaklığı artıyor sise dikkat

23 Ekim 2009 19:06

Hava sıcaklığı Türkiye’nin iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi'nde sis hakim olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin doğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinde sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Hava sıcaklığı Türkiye’nin güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu da şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusu sisli geçecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde İç Ege (Afyon, Uşak, Kütahya) sisli geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU : Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batısı) sisli geçecek.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri sisli geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, doğusu çok bulutlu Rize, Artvin ve Hopa çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

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