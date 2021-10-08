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Yaşam

Hava sıcaklığı artıyor!

İstanbul’un 20-21 derece civarında seyretmesi bekleniyor

08 Ekim 2021 11:49

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Türkiye'nin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığı gelecek üç günlük periyotta ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 25-26-28, İstanbul’da 21-20-21, İzmir’de 29-27-28, Adana’da 33-33-34, Samsun’da 21-22-21, Erzurum’da 15-17-18 ve Şanlıurfa’da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

 

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