Hava sıcaklığı artarak devam edecek

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yurdun Basra alçak basınç merkezinin etkisinde bulunduğu belirtilerek, Pazar gününe kadar yüksek hava sıcaklığının devam edeceği kaydedildi.



DHA'nın haberine göre, yetkililer vatandaşları saat 10-16:00 arası güneş altında kalınmaması yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 3 gün (10.07.2014 Perşembe, 11.07.2014 Cuma, 12.07.2014 Cumartesi) boyunca artmaya devam edeceği bekleniyor.

Yurdumuzun güneydoğu ve iç bölgelerinde (Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu’nun batısı, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri ile Marmara’nın doğusunda) hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri) ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, ancak yüksek nem oranı sebebiyle sıcaklığın daha yüksek hissedileceği tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı (ısı/güneş çarpması ve diğer sağlık problemleri) vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları, özellikle saat 10-16 saatleri arasında güneş altında kalınmaması ve koruyucu tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir."