Hava sıcaklığı artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının temmuzun ilk haftasında artarak, mevsim normalleri seviyesine yükseleceği bildirildi.

Yaz mevsimi, Türkiye genelinde bu ay etkisini hissettirecek.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, temmuz ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri seviyesine yükseleceği belirtildi.



Sıcaklıkların ayın ikinci haftasından itibaren ise 1-2 derece daha artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı aktarılan açıklamada, "Artık temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ülkemizde yaz mevsimi etkisini hissettirecek" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, yarından itibaren, cumartesi ve pazar günlerinin de Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kısa süreli, yerel ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.



Haziranda yağışların genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği vurgulanan açıklamada, "23 Haziran 2015'te Kartal'da metrekareye 57,4 milimetre yağış kaydedilmiştir. Bu yağış miktarı, şimdiye kadar Kartal'da son 86 yılın en fazla yağışlı haziran günüdür. İstanbul genelinde ise son 25 yılın en yağışlı haziran günü olarak kayıtlara geçmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.