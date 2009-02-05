Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklıkları, iç ve doğu bölgelerde 2 ile 4 derece artacak. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli), kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) ve Antalya çevreleri, akşam ve gece saatlerinde Göller yöresi, Balıkesir, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Bolu çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde kar şeklinde olacak. Gece, Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgâr; batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Rüzgâr ise, ülke genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, batı bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Çığ, don ve kuvvetli rüzgâra dikkat!



Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ile gece saatlerinde Doğu Anadolu' da oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Ayrıca, rüzgârın batı kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

