Hava sıcaklığı 7 derece düşecek

T24- Bahar havası yerini yeniden soğuğa bırakıyor, hafta sonu İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı hafta içine göre 7 derece birden düşecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte toprağa düşen yağmur miktarı artacak, hava soğuyor.

Hafta içinde 16 dereceyi gören İstanbul yarın 13 derece, gün boyunca sağanak yağmur var, poyraz soğuk esecek. Pazar günü hissedilen sıcaklık 9 derece, yağmur aralıklı ve cumartesiye göre daha hafif yağacak. Yeni haftada güneş çıksa bile rüzgar serin esmeye devam edecek.

Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz boyunca sağanaklar var. Başta İstanbul olmak üzere Trakya, Bursa ve Kocaeli'nde yağmur sağanak şeklinde yağacak, metrekareye 40 kilograma yakın yağmur düşebilir.

Sağanak yağışlar, sadece Marmara'da değil Muğla, Denizli, Eskişehir, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana boyunca da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek. Buralarda yağmurlar kış yağışlarına benzer şekilde gün boyunca sürecek. Yarın sadece doğuda ki yağmurlar hafif buralarda hava ılık.

Yarın en fazla soğuyacak bölge Marmara, diğer yerler yine ılık kalacak. Diğer bölgelerde lodos eserken Marmara'da poyraz esecek, sıcaklık 15 derecenin altına inecek. Pazar günü Marmara'da yağmur daha hafif ama hava daha soğuk, sıcaklık 10 dereceye gerilecek.

Pazar günü ise Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağmurlar kuvvetli yağacak.

Başkent Ankara'da yarın yağmur kuvvetli, sıcaklık 16 derece. Pazar günü ise hava daha soğuk, yağış ise daha hafif. İzmir'de yarın da yağmur var, sıcaklık 18 derece. Pazar günü hava bulutlu ve daha serin.

Yeni haftada Anadolu genelinde yağmurlar sürecek, rüzgarlar kuzeyden eseceğinden çoğunlukla serin hava taşıyacak, sıcaklıklan nisan ortalamasının altınada kalacak.