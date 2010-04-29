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Yaşam

Hava sıcaklığı 6-8 derece artacak

29 Nisan 2010 12:56

 T24- Poyrazın hafta sonunda etkisini yitireceği Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 6-8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, poyrazın etkisi hafta sonunda azalacak ve sıcaklıklar 6-8 derece arasında artacak.
Özellikle 2 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının Bursa ve Balıkesir'de 26 dereceye, İstanbul'da 24 ve Çanakkale'de ise 23 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının daha da artacağı bildirildi. (aa)

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