Hava sıcaklığı 6-8 derece artacak

T24-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, poyrazın etkisi hafta sonunda azalacak ve sıcaklıklar 6-8 derece arasında artacak.

Özellikle 2 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının Bursa ve Balıkesir'de 26 dereceye, İstanbul'da 24 ve Çanakkale'de ise 23 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının daha da artacağı bildirildi. (aa)