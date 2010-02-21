Hava sıcaklığı 5 10 derece düşecek

T24 - Türkiye genelinde aralıkla görülecek yağışlar bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde belli bölgelerde kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı ise iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece düşecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün aralıklarla görülecek olan yağışların, sabah saatlerinde Ege ve Batı Akdeniz'de, öğleden itibaren Batı Karadeniz ile Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerimizde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.





Yağış uyarısı



Yağışların; sabah saatlerinde Ege ve Batı Akdeniz'de, öğleden itibaren Batı Karadeniz ile Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, taşkın, ulaşımda aksamalar v.b.) karşı ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Kuvvetli lodos uyarısı



Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden başta soba zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





Kar erimesi ve muhtemel çığ tehlikesi



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda meydana gelebilecek kar erimesi ve muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





Bölgelere göre hava durumu



Yapılan tahminlere göre bölgelerde hava durumu bugün şöyle olacak:



MARMARA: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



EGE: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların; sabah saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, kuzeybatısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.



BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat), geceden itibaren Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rİze, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimesi ve muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl) ile zamanla bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bölgenin doğusunda kar erimesi ve muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek.





