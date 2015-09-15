Hava sıcaklığı 1000 yıllık ortalamanın üstüne çıktı

İngiltere Meteoroloji Dairesi, dünyada 2015 ve 2016’nın tarihte kaydedilen en sıcak yıllar olacağını ve sıcaklıkların daha da artabileceği uyarısını yaptı.

Uzmanlar, sera etkisi yapan gazların doğal döngü üzerindeki etkisinin artmasıyla iklim sisteminde büyük değişiklikler olabileceğine dikkat çekti. Araştırmaya göre, Büyük Okyanus’ta görülen okyanus-atmosfer olayı El Nino’nun dünya genelinde sıcaklıkları artırması bekleniyor. Dünyanın diğer bölümleri ısınırken, Avrupa’da yazların bir süre serin geçeceği belirtiliyor.



Bin yıllık ortalamanın üzerindeyiz



Milliyet'te yer alan habere göre, uzmanlar 2015’te dünyanın yüzey sıcaklığı rekor seviyede olduğunu belirtti. 1061-1990 ortalamasının 0,68 derece üstünde seyrediyor. İngiltere Meteoroloji Dairesi’nin İklim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof Stephen Belcher, “Doğal oluşumlarının küresel sıcaklıkları etkilediğini biliyoruz ancak bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz yüksek sıcaklıklar, sera gazlarının devam eden etkisine işaret ediyor. Gelecek yılın da aynı derecede sıcak olması olası. İklimimizin değişmeye başladığı açık” dedi. Reading Üniversitsi’nden Prof Rowan Sutton da “2014, 1015 ve 2016 en sıcak yıllar arasında yer alabilir. Bu bir tesadüf değil. Sera gazlarının etkisiyle okyanuslar ve atmosferde oluşan enerjinin etkilerini görüyoruz” diye konuştu.

Endişelendiren fotoğraf



Yer İsviçre’nin yerden 2501 metre yükseklikteki Saentis dağı. Fotoğraf 30 Ağustos’ta çekildi. Sıcaklık 25 derecenin üzerinde. Bu fotoğraf bile değişimin ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.



Büyük değişimler yaşanıyor



Bilim insanlarına göre, artan karbondioksit emisyonu ve okyanuslardaki doğal olaylar iklim sistemini “çok ilginç bir hale getirdi”. Uzmanlar, büyük değişimlerin başlamış olabileceğini belirtiyor. İngiltere Meteoroloji Dairesi’nden Prof Adam Scaife, “Aynı anda birçok büyük değişimin meydana geliyor olması nedeniyle dünyanın iklimi açısından bir dönüm noktasındayız” diyor. Büyük Okyanus’ta kısa ve orta vadede hava sıcaklıklarını etkileyecek iki olay yaşanıyor. Yaklaşık beş yılda bir Büyük Okyanus’taki akımın tersine dönmesiyle El Nino oluşuyor, normalde kuraklık varken yağış oluşuyor, yağmur varken de kuraklık geliyor. Uzmanlar şimdi de benzer bir durumun yaşanabileceğini söylüyor. Güney Afrika, Doğu Asya ve Filipinler’de kuraklık riskinin artabileceği, Güney Amerika’ya da yağışların gelebileceği söyleniyor. California’daki kuraklığın sona erebileceği belirtiyor.