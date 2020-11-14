Hava şartları nedeniyle Crew Dragon'un fırlatılması 24 saat ertelendi

T24 Dış Haberler

NASA ve SpaceX, Crew Dragon'ın fırlatılmasının hava şartları nedeniyle 24 saat ertelendiğini duyurdu.

Özel bir şirketin ürettiği araçla gerçekleştirilecek ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu görevi için fırlatma yerel saat ile pazar akşamı 7.27'de Cape Canaveral'deki Kennedy Hava İstasyonu'nda gerçekleştirilecek.

Crew Dragon, normal şartlarda cumartesi akşamı fırlatılacaktı, ancak Florida'daki fırtına sebebiyle meydana gelmesi beklenen güçlü rüzgarlar nedeniyle erteleme kararı alındı.

Tarihi görevde Crew Dragon kapsülünün içinde 3 Amerikalı, bir de Japon astronot bulunacak.

Yeni fırlatma saati nedeniyle ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu'na varma süresinin 8'de 24 saatten biraz daha uzun bir süreye çıkması bekleniyor.