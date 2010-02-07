Hava şartları Endeavour'u durdurdu

T24- Amerikan uzay mekiği Endeavour'un fırlatılışının olumsuz hava şartları nedeniyle 24 saat ertelendiği bildirildi.





Fırlatma Direktörü Mike Leinbach, azami ölçüde çaba harcadıklarını ancak hava koşullarının çok istikrarsız olduğunu, bundan dolayı fırlatma işlemini 24 saat ertelemeye karar verdiklerini belirtti.

Bugün fırlatılması planlanan Endeavour uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) tamamlanmasını sağlayacak son büyük modül ile yüksek teknoloji ürünü uzay verandasını taşıyacak.