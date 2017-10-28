Hava saldırısında 2 bacağı kopan Suriyeli Abdulbasit'in protez bacak sevinci

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentinde, geçen Şubat ayındaki hava saldırısında 2 bacağı kopan 10 yaşındaki Abdulbasit Alsatouf, protez bacaklarına kavuştu.

İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında iki bacağı kopan Abdulbasit Alsatouf\'e Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki İHH, Kuveyt Beytül Zekat ve Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) işbirliği ile açılan ortez -protez merkezinde protez bacakları takıldı. Protez bacaklarına kavuşan Abdulbasit Alsatouf, bundan sonra kendi imkanları ile okuluna gideceğini ve arkadaşları ile top oynayıp parka da eğleneceğini söyledi. Şubat ayında yaşadığı saldırıyı hiç unutmayacağını ifade eden Alsatouf, şöyle dedi:

\"Saldırıda iki bacağım koptu. Önce babam beni hastaneye götürdü. Sonra da İHH aracılığı ile Türkiye\'ye getirildim. Bir dizi ameliyatlardan sonra iyileştim ve şimdi de bacaklarıma kavuştum. Çok mutluyum. Artık bende yaşıtlarım gibi okula gidecek ve oynayacağım.\"

Baba Taan Alsatouf ise, yaşadıkları kötü günlerin geride kaldığını ve oğlunun takılan protez bacaklarla hayatına yeniden başlayacağını söyledi.

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