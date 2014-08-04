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Dünya
Deutsche Welle

Hava saldırısı için talimat verildi

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyinde ilerlemeye devam eden IŞİD’e karşı harekete geçiyor. Başbakan El Maliki’nin hava saldırısı için talimat verdiği bildirildi.

04 Ağustos 2014 20:22


IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde hafta sonu yeni bölgeleri ele geçirmesinin ardından Bağdat'taki merkezi hükümet hava operasyonu kararı aldı. Başbakan Nuri El Maliki'nin hava saldırıları için talimat verdiğini kaydeden ordu sözcüsü Kassem Atta, savaş uçaklarının özerk Kürt bölgelerinde IŞİD'e karşı savaşan Peşmerge birliklerine havadan destek sağlayacağını söyledi.

Radikal İslamcı IŞİD militanları, son alarak Kuzey Irak'ta Sincar ve Zumar gibi petrol rafinerilerinin bulunduğu başka bölgeleri de kontrolü altına almıştı. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre IŞİD'in bölgedeki son ilerleyişinin ardından yaklaşık 200 bin kişi evini terk etti. Kaçanların çoğunun Yezidi Iraklılar olduğu belirtiliyor.

Kürt haber portalı Rudaw da Kürt Peşmerge birliklerinin IŞİD militanlarına karşı yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, radikal uygulamalarını ele geçirdiği yeni bölgelere de taşıyan IŞİD, Sincar kasabasında İslam dinine geçmek istemeyen 67 genç erkeği idam etti. Sincar'da çok sayıda Yezidinin yaşadığı belirtiliyor.

Bu arada Irak'ta yeni başbakanın kim olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. 2006 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Şii politikacı Nuri El Maliki görevini sürdürmek isterken, Sünni ve Kürt politikacılar ise Maliki'nin geri çekilmesini istiyor. Maliki, Sünniler ve Kürtler tarafından hükümet içinde Şiilere ağırlık verdiği ve diğer grupları dışladığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

Türkiye'nin Musul'daki konsolosluğundan kaçırılan 49 kişinin akıbeti ise hâlâ belirsiz. IŞİD militanları tarafından rehin alınan konsolosluk çalışanlarının nerede oldukları bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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