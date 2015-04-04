Hava saldırısı bir aileyi yok etti



Yemen resmi haber ajansı Saba'da yer alan bilgilere göre bombardımanda aynı aileye mensup iki erkek, bir kadın ve 6 çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Hava operasyonu gece yarısı Okaş köyüne düzenlendi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin verdiği bilgilere göre Suudi Arabistan Yemen'e ulaşan yardımları bloke etti. Kızıl Haç Yemen'e iki uçak göndermek istiyor. Uçaklardan biri 1000 yaralıya yetecek kadar tıbbi malzeme, diğeri ise 30 ton ilaç ve suyun temizlenmesini sağlayan maddeler taşıyacak. Ayrıca cerrahlardan oluşan bir sağlık ekibinin de bir tekneyle Aden'e ulaştırılması planlanıyor. Kızıl Haç yardımların bölgeye ulaşması Yemen hava sahasını ve limanlarını kontrol altında tutan Suudi Arabistan liderliğindeki askeri ittifaktan güvenlik garantisi talep ediyor. Örgütün sözcüsü Sitara Jabeen ülkedeki durumun her saat daha kötü bir hal aldığını ancak buna rağmen yardımların ulaşmasına engel olunduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii mezhebine bağlı Husi isyancıların ilerleyişini durdurmak için 9 gündür Yemen'e hava operasyonları düzenliyor. Resmi açıklamalara göre liman kenti Aden'de şimdiye kadar çoğu sivil olmak üzere en az 185 hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler son iki haftada ülkede toplam ölü sayısının en az 519 olduğunu açıklamıştı.