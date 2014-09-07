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Dünya
Deutsche Welle

Hava operasyonları hızlandı

Irak’ta İslam Devleti örgütüne karşı devam eden savaşa havadan destek veren ABD ordusunun Haditha Barajı’nı vurduğu bildirildi. Peşmergelerin de bir bölgeyi daha geri aldığı belirtiliyor.

07 Eylül 2014 16:05


ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İslam Devleti (İD) örgütünün eline geçmesini önlenmesi için Anbar vilayetindeki Haditha Barajı’na operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonun Irak hükümetinin talebi üzerine yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Irak’ta da peşmergelerin stratejik öneme sahip bir dağı geri almayı başardığı belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberinde, cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda 30 İD militanının öldürüldüğü, peşmergelerin operasyonları sırasında havadan Amerikan savaş uçaklarıyla desteklendiği kaydedildi.

Haberde, stratejik öneme sahip dağın kontrolünün ele geçirilmesiyle peşmergelerin Musul’u geri alma hedefine bir adım daha yaklaştığı değerlendirilmesi yapıldı. ABD savaş uçaklarının bölgede şimdiye kadar 133 hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

BM'den kınama

BM Güvenlik Konseyi de Amerikalı gazeteci Steven Sotloff’un Suriye’de İD militanlarınca öldürülmesinin ‘tiksindirici ve korkakça’ olduğunu belirterek cinayeti kınadı. İşlenen suçların, Suriye’deki gazetecilerin her gün nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirten Konsey, İD’in üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de Arap Birliği Başkanı Nebil El Arabi ile İslam Devleti örgütüne karşı alınacak önlemler konusunda görüştüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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