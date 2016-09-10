"Hava Kuvvetleri’ne 'sivil imamları' ajanstan almışlar"

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz’ün altında konumlanan 9 'sivil imam'ın, ‘Referans İş’ ajansı kanalıyla Hava Kuvvetleri’ne alındığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın imzasıyla yayımlanan (10 Eylül 2016) haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçti. Terör polisine ulaşan ihbarla başlayan soruşturma, FETÖ’nün kamuya kendi ‘imam’ ve ‘abi’lerini yerleştirme yöntemlerinden birini daha deşifre etti.

68 şüphelinin yer aldığı ihbarda, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda etkili bir yapılanmaya sahip olduğu, bu yapılanmaya mensup imamların özellikle pilotlar üzerinde çalışma yürüttükleri belirtildi. İhbarda, komutanlıkta örgüt adına faaliyet gösteren sivil imamların “Referans İş” adlı firmadan seçildiği belirtildi.

34 isim gözaltına alındı

İhbar üzerine harekete geçen savcılık, 68 kişinin açık kimlik bilgisine ulaştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun’un talimatı ile 36’sı havacı subay (pilot), 32’si sivil olmak üzere toplam 68 şüphelinin yakalanması için operasyon düğmesine basıldı. 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 25’i asker (pilot), 9’u sivil 34 kişi yakalandı. Askerlerden 23’ünün üsteğmen, 2’sinin ise yüzbaşı rütbesinde olduğu öğrenildi. Firari isimleri arama çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi. Adil Öksüz’ün altında konumlandığı belirtilen 32 imamdan yakalanan 9’unun, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamları olduğu belirtildi.

Şirkette arama - el koyma

Öte yandan, savcılığın talimatı üzerine Referans İş firmasının Ankara Balgat’ta bulunan merkezine giden polis, bilgisayarların imajlarını alırken, çok sayıda evraka el koydu. El konulan materyaller incelenmek üzere Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Savcılık, FETÖ’cüleri kamu kurumlarına yerleştirdiği değerlendirilen şirketin kayıtlarını inceleyerek, hangi kurumlara ne kadar eleman sokulduğunu araştırıyor.

Şirketin, 2 yıl içinde 3 defa el değiştirdiği tespit edildi. Şirket ortağı olarak görünen kişilerin bazılarının ise daha önce FETÖ’nün eğitim kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin son sahibi konumundaki O.M.’nin FETÖ’nün kapatılan okullarından Fatih Koleji’nde müdürlük yaptığı tespit edildi. HABERTÜRK’ün iddiaları sormak için aradığı şirketten telefonlara yanıt verilmedi.