Hava Kuvvetleri'ne rekor başvuru

15 Temmuz darbe girişimiyle ağır darbelerden birini alan Türk Hava Kuvvetleri, en hızlı şekilde yaralarını sardığı gibi üstlendiği terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon görevlerini başarıyla sürdürebilmek için yeni projeleri hayata geçiriyor. İdeal savaş pilotu oranını yakalayabilmek için 'FETÖ’nün kumpasları'yla kurban gitmiş pilotlar ve özel sektördeki jet pilotları geri dönüyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, hükümet, bu hafta çıkması beklenen kararname ile hizmet alımı yoluyla özel sektörden 40 savaş pilotunu daha transfer edecek. İşte detaylar:

Yüzde 40'ı gitti: 2013’te Türk Hava Kuvvetleri’ndeki savaş pilotlarının zorunlu hizmet süresinin 18 yıldan 10 yıla düşürülmesiyle 286 pilot ayrılıp özel sektöre geçti. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte, darbe soruşturması kapsamında 500’ün üzerinde pilot daha atıldı. İdeali yakalamaya çalışan THK’da pilotların yüzde 40’ı darbe girişiminden sonra gitti. Hava Kuvvetleri 1600 olan pilot rezervinin yarısını kaybetti. Toplam 800 pilot ayrıldı veya atıldı. 1 koltuğa 1.5 olması gereken ideal pilot sayısından uzaklaşıldı, bir koltuğa 0.8 ortalamaya düşüldü.

Geri döndüler: Son 10 yılda FETÖ kumpasıyla, kriterleri taşımadıkları gerekçesiyle veya ‘uçuşa elverişsiz' raporu verilerek elenen ve uçuş eğitimlerine alınmayan 1040 pilot adayına çağrı yapıldı. Bu çağrıya 976 pilot adayı başvurdu. 831 kişi sağlık, yeterlilik testlerini ve G kuvveti testini geçti. Bunların, 300’lü gruplar halinde eğitimlerine başladı. 15 Temmuz’dan sonra özel havayolu şirketlerinde çalışan, THK’dan ayrılmış 20 pilot geri döndü, savaş uçağı uçurmaya hazır hale getirildi. 20’si de bu hafta eğitimlere başlıyor.

Yeni KHK çıkıyor: Bu hafta çıkması beklenen KHK ile hizmet satın alımı yoluyla 40 pilotun daha dönüşü sağlanacak. Özel havayolu firmaları ile görüşmeler yapıldı. Pilotlara, “Gel, 4 yıllık sözleşme yapalım. THK’da uçucu olarak, eğitmen olarak görev yap” denildi. 4 yıllık sözleşme sonunda pilot isterse TSK’da sürekli kalabilecek ya da özel havayolu firmasına geri dönebilecek. Özel sektörde aldıkları ücretlerde bir kayıp yaşamayacaklar. Sivilde geçirdikleri süre de terfilerinden sayılacak ve rütbelerini de geri alacaklar. Bu pilotlar, ihtiyaç olduğunda muharip görev alacaklar. Aynı zamanda, kararnamesi daha önce çıkarılan rezerv pilot kapsamında da değerlendirilecekler; gerekirse rezerv pilotların eğitiminde eğitmen olarak kullanılacaklar. Rezerv pilot uygulaması yönetmeliği çalışmaları da bitmek üzere. Bu konuda Seferberlik Kanunu’nda da hüküm bulunuyor. Rezerv pilot uygulamasında, iki yılda bir, 5 gün Hava Kuvvetleri’ne gelip eğitim alacak olan pilotlar, sonra sivildeki görevlerine geri dönecekler. İhtiyaç duyulması halinde göreve çağrılacaklar.

Hava Kuvvetleri, dış kaynaktan pilot subay, muvazzaf subay ve astsubay temini konusunda da çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 400 subay, 1900 astsubay alımı planlanıyor.

Görevler arttı

15 Temmuz öncesine göre Türk Hava Kuvvetleri’nin terörle mücadele operasyonları yüzde 30, Suriye’de koalisyonla müşterek veya milli operasyonlardaki görev uçuşları yüzde 40 oranında arttı. ABD’den sonra bölgede en fazla operasyon uçuşunu Türk Hava Kuvvetleri yapıyor. Operasyon bölgelerinde pilot sıkıntısı yaşanmıyor. 24 saat devriye uçuşu ve LANTIRN filolarında 1 koltuğa 2 pilot ortalaması korunuyor. Türk Hava Kuvvetleri 2018’de NATO standardı olan 1 koltuğa 1.5 oranına, 2022’de ise 1 koltuğa 2 pilota ulaşmayı hedefliyor.

‘Savaşan Kartallar’, 5 alanda kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor:

1- Terörle mücadele operasyonları eksiksiz ve aralıksız sürüyor.

2- Suriye’de çokuluslu koalisyon kapsamında ve milli yeteneklerle operasyonel uçuşlar yapılıyor.

3- NATO misyonu kapsamında sınır güvenliğini sağlamak üzere 5 noktada gece-gündüz, 24 saat esasına dayalı hudut güvenliği uçuşları aksatılmadan yapılıyor.

4- Çiğli’deki eğitim tesisinin, pilot üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

5- Türk Hava Kuvvetleri’nin yetenek, imkân ve kabiliyetlerini, caydırıcı gücünü koruma ve itibarını iade etme konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.