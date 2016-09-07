Hava Kuvvetleri'ne dönüş için ilk başvuru

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 671 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) dönmek istediklerini belirten 6 eski ordu mensubu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarında görev yapmak için başvuruda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve çeşitli nedenlerle ayrılan 6 pilot, dün Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı ziyaret etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güzel ülkemizin özgürlüğü için vazgeçilmez olan Türk Hava Kuvvetlerinin güçlü kanatlarına düşen ve oldukça artan bu sorumluluğu taşımak üzere gönüllü olan pilotlar duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktarmışlardır; şanlı Türk ordusunun yetiştirdiği şerefli Türk subayları olarak, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında bize düşen görevleri yapmak üzere kısa süreliğine ayrı kaldığımız kartallar yuvasına geri dönüş için ilk adımı atmanın haklı gururunu yaşıyoruz."