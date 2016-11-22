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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hava Kuvvetlerinde aralarında pilotların bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 19 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığında 'FETÖ' operasyonu başlatıldı

22 Kasım 2016 12:39

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Konya merkezli 19 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında pilotların da bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Konya merkezli 19 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında pilotların da bulunduğu 60 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.

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