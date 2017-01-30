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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'FETÖ' soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Gözaltı kararı alınan 15 kişiden 5'i sivil

30 Ocak 2017 15:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.

Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecekleri bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte 'abi' konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.

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