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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devretti

22 Ağustos 2017 18:50

Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devretti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurettin Canikli'nin katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında devir teslim töreninin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Abidin Ünal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devrettiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da katıldığı ifade edilen açıklamada, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Orgeneral Ünal'a şilt verdiği kaydedildi.

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