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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akın Öztürk’ün adını sildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Akın Öztürk'ün vatana ihanet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

29 Ağustos 2016 16:19

15 Temmuz darbe girişiminin başındaki isimlerden olduğu ileri sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün adı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet sitesindeki Türk Hava Kuvvetleri Komutanları bölümünden silindi.

Darbeci komutanlar arasında yer alan tutuklu Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün adı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurumsal internet sitesinden silindi. 

www.hvkk.tsk.tr adresindeki Türk Hava Kuvvetleri Komutanları bölümünde geçmiş dönemlerde görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlarının biyografileri ve portreleri yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir süre listede adı bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün biyografisi ve portresi bu bölümden silindi. Listede 30 Ağustos 2013 tarihinde emekliye ayrılan Hava Orgeneral Mehmet Erten ve öncesinde görev alan tüm Hava Kuvvetleri Komutanları bulunuyor.

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Akın Öztürk'ün vatana ihanet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

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