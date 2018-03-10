Hava Kuvvetleri Komutanı, memleketine savaş uçağı hediye etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, memleketi Trabzon'un Of ilçesine uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağı hediye etti. İlçe sahilinde oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ olarak adlandırılan uçak, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Of ve Çevresini Güzelleştirme, Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde ve Of İlçe Belediyesi öncülüğünde Orgeneral Küçükakyüz’ün katkıları ile F-104 savaş uçağı, ilçedeki Sahil Parkı'na yerleştirildi. Uçak, ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ adı verilen savaş uçağı, ilçe halkı ve ziyaretçilerinin de ilgisini görüyor.

Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının da yer aldığı savaş uçağının ilçelerinde sergilenmesinden ötürü gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz" dedi.