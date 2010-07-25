Hava Kuvvetleri 100. yıl kutlaması için hazırlıklara başladı

MEHMET DEMİRKAYA / T24

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gelecek yıl kutlayacağı 100'üncü yılı anısına yaptırılacak olan anıt, 6.5 trilyon liraya ihale edildi. Anıt için inşaat çalışmaları başladı.

İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 100. Yıl Anıtının Yapılması ve Çevre Düzenlemesi İşi'ni ihale etti. Pazarlık usulüne göre yapılan ihaleyi, Cansın İnşaat Yatırım Planlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 6.5 trilyon liraya(6.525.600 TL) üstlendi. 26 Nisan 2010 tarihinde yapılan ihalenin sonucu 30 Haziran 2010 tarihli Kamu İhale Bülteni'nde yayımlandı. İhale şartına göre söz konusu iş, 12 Mayıs 2011 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Planlamaya göre anıtın, 15 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenecek olan törenle açılışı yapılacak.

Cansın firmasının ilgililerinden alınan bilgiye göre anıt üç kuleli çelikten bir prizma olacak. İnşaatı devam eden işin yüzde 18'i tamamlanmış durumda.

100. Yıl kutlama etkinlikleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre etkinlik kapsamında, 4 Haziran 2011'de İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığında ve 5 Haziran 2011'de İzmir Alsancak'ta halka açık uluslararası hava gösterisi, 1. Hava Kuvveti Komutanlığı ve 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümlerinde de Eskişehir ve Diyarbakır'da ulusal hava gösterileri yapılacak.

Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde yapılan Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanları Toplantısı (European Air Chiefs Conference - EURAC) da 2011'de Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den ve dünyadan akademisyenlerin ve bilim adamlarının katılacağı Uzay Teknolojilerinde Son İlerlemeler (Recent Advances in Space Technologies - RAST) Konferansı 9-11 Haziran 2011 tarihlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Etkinlik kapsamında Ankara'da 334 hektarlık bir arazide 250 bin ağaçlık hatıra ormanı oluşturulacak,

Hava Harp Okulu Komutanlığı tarafından uluslararası katılımla "Tasarla-Yap-Uçur" yarışması düzenlenecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde askeri havacılık konulu akademik proje yarışması düzenlenecek. Diğer taraftan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarihindeki önemli olaylar ile Atatürk ve havacılık konularını anlatan yağlı boya tablolardan oluşan bir sergi açılacak.