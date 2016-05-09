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Hava kompresörüne saçlarını kaptıran 10 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Doktorların müdahaleleri yeterli olmayınca küçük Esma hayata gözlerini yumdu

09 Mayıs 2016 03:07

Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi'nde 10 yaşındaki Esma Küçükomuzlu, traktörün kompresörüne saçlarını kaptırdı. Ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi. İhsangazi Belediyesi’nde işçi 38 yaşındaki Kamil Küçükomuzlu, evinin önünde bulunan traktörün hava kompresöründen kızı Esma Küçükomuzlu’ya ait bisikletin lastiğini şişirmeye başladı. Bu sırada babasının yanına gelen Esma Küçükomuzlu’nun saçları hava kompresörünün şaft kısmına dolandı. Başından yaralanarak kanlar içinde kalan Küçükomuzlu, babası tarafından İhsangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Esma Küçükomuzlu, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhsangazi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Esma Küçükomuzlu’nun ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Okulun başarılı öğrencilerinden biri olduğu öğrenilen Esma Küçükomuzlu’nun cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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