Hava kirliliğine karşı dikey bahçeler kuruluyor

Yüksek hava kirliliği oranları ve bitmeyen trafik sıkışıkları ile ünlü Meksika’nın başkenti Meksiko şehri, geliştirdikleri yeni bir proje ile yüzlerce sütün üzerine dikey bahçeler kurarak şehrin imajını tazelemek, hava kirliliğini ve sürücülerin stres seviyesini azaltmayı planlıyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, 2012’de VerdMX adlı başka bir şirket “şehri yenilemek adına” dikey bahçe uygulamaları yapmıştı. 4 sene sonra ise bir Change.org kampanyası sonrasında, “Via Verde” yani Yeşil Yol Projesi etrafındaki diğer binaları da içine ekleyecek derecede büyüdü.

Via Verde Projesi Meksiko şehrinin etrafını çeviren iki katlı kemer yolun 1000 adet sütununu yeniden kullanarak 60 bin metrekarelik dikey bahçeler oluşturmayı hedefliyor. Bu bahçeler yaklaşık 30 km boyunca devam eden Meksiko’nun en kalabalık yollardan birinin yüzünü değiştirerek şehirlilere çevresel yararlar sağlayacak.

Beton sütunların etrafına örülecek metal ağların üstüne geçirilecek özel kumaş yapının içinde bitkiler toprağa ihtiyaç duymuyor. Asalak olmayan üst bitken, liken ve yosun çeşitleri ile ananasgiller ailesinden seçilecek bu bitkiler aynı zamanda hava bitkileri olarak da adlandırılıyor. Yağmur sularını değerlendirmesi için tasarlanan özel bir damla sulama sistemi bu bitkilerden oluşacak dikey bahçeleri besleyip, havayı filtrelemesini, sıcaklığı dengelemesini ve ses kirliliğini azaltmasını sağlıyor. Projenin 25 bin şehirli için temiz hava üreteceği öngörülüyor.

2012’deki proje direktörü Fernando Ortiz Monasterio oldukça gri bir şehirde yaşadıklarını belirtiyor. Monasterio şehrin bu griliğini şehirlerin içerisinde yaşamaktan unuttuklarını ama bir yeşil alan bulup orada zaman geçirdiğimizde ruh halimizin iyileştiğini belirtiyor.