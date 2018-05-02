Hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı!

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom, hükümetleri hava kirliliğiyle etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı. Adhanom’un Cenevre’de yaptığı açıklamalara göre dünya genelinde 10 kişiden 9’u yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler ise Asya ve Afrika. Verilere göre, dünyada yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor.

Kirli hava partikülleri solunum yollarına, ciğerlere, oradan da kan-dolaşım sistemine girerek insan sağlığını tehdit ediyor.