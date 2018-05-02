T24 LogoT24 Logo
Çevre

Hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı!

"Dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor"

02 Mayıs 2018 15:18

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom, hükümetleri hava kirliliğiyle etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı. Adhanom’un Cenevre’de yaptığı açıklamalara göre dünya genelinde 10 kişiden 9’u yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler ise Asya ve Afrika. Verilere göre, dünyada yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor.

Kirli hava partikülleri solunum yollarına, ciğerlere, oradan da kan-dolaşım sistemine girerek insan sağlığını tehdit ediyor.

ETİKETLER

hava kirliliğisağlıkTedros AdhanomDünya Sağlık Örgütüyılda 7 milyon kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24