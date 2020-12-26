Hava kirliliği uluslararası değerlerin kat be kat üstünde çıkan Afşin-Elbistan bölgesine 6 yeni santral daha inşa edilecekmiş!

Greenpeace’in Afşin-Elbistan bölgesinde yaptığı hava kalitesi ölçüm raporu, bölgedeki hava kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Bölgedeki kömürlü termik santrallarının bölgede kirlilik sınır değerlerinin 10 kat üstünde hava kirliliğine neden olduğu ortaya çıktı. Ancak Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bölgeye 6 yeni santralın daha inşa edilmesinin planlandığını aktardı.

Hava kalitesi ölçümü 5 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında dört noktada yapıldı. Sonuçlar, bölgenin insan sağlığı için nasıl yaşanmaz hale geldiğini ve kömürlü termik santralların havayı nasıl kirlettiğinin bir kanıtı oldu. Çalışmada, insan kaynaklı hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden olan partikül madde 10 (PM10), partikül madde 2,5 (PM2,5) ile SO2 ve NO2 yoğunlukları ölçüldü. Sonuçlara göre;

■ Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM10 değeri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği yıllık limit değerinin 16 katı, Avrupa Birliği’nin (AB) mevzuatında belirlenen yıllık ortalama limit değerinin ise 8 katı.

■ Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM2,5 değeri DSÖ’nün önerdiği yıllık limit değerinin 10 katından, AB’nin mevzuatında belirlenen yıllık ortalama limit değerinin 4 katından yüksek.

Uzmanlar, bölgede 1984 yılından bugüne kanser vakalarının 8 kat arttığını dile getiriyor.

“Şirket halkı yanılttı”

BirGün'de yer alan habere göre, Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, Afşin A santralinin işletmecisi Çelikler Holding’in kamuoyunu yanılttığını söyledi:

“Şirket 6 Kasım’da kamuoyuna, bu santral için ‘çevre limitlerine uygunlukta uluslararası standartlara sahip oluyor’ şeklinde yaptığı bilgilendirme ile bu ölçüm sonuçları yan yana konulduğunda, açıklamada kamuoyunun yanıltıldığı ortadadır. Dünyada en yüksek kükürt dioksit emisyonuna sahip 5’inci kömürlü termik santral bölgesi olan Afşin-Elbistan bölgesine 6 yeni santral daha inşa edilmesi planlanıyor. Bölgede 1984 yılından bugüne kanser vakaları 8 kat artmış. Hal böyleyken, bu santrallerin işletilmeye devam etmesi ve 6 yeni santral daha açılması bölge için insan eliyle üretilmiş bir felaket olacak. Bir an önce mevcut santraller plan dahilinde kapatılmalı ve yeni santral planları da iptal edilmeli.”

“Santralleri kapatın”

Bölgede yaşayan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu gönüllüsü İbrahim Yalçın ise bölgede artan hastalıklara dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Erken ölümler, KOAH, astım, akciğer kanseri, kalp damar hastalıkları yayıldı gitti. Biz bölge insanları, santralin kirliliğini çıplak gözle görüyor; hayatımızı nasıl zehirlediğini yaşayarak anlıyoruz. Lakin yetkililer bu durumu anlamak istemiyor. Durum bütün vehameti ile ortada iken, bölgeye 6 yeni santral daha yapmanın ne kadar sağlıksız bir ortam yaratacağı ortadadır Yetkililere sesleniyoruz; kanunları uygulayın, mevzuat dışında kalmış santralleri kapatın.”