Hava kirliliği sivilce yapıyor

Böylece sivilcelere sebep oluyor. Sivilcelerin genellikle yüzde, alında, sırtta, göğüste ve omuzlarda çıktığını görüyoruz." dedi.Yağ bezlerinin normalde sebum adı verilen bir madde salgıladığını ve bu maddenin cildin korunmasında görev aldığını kaydeden Aktaş Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, yağ bezlerinin büyük bir kısmının, vücutta kıl foliküllerinin içinde yer aldığını ve salgının bu folikülün yüzeyinde olduğunu belirtti. Aktaş, bir sebeple sebumun kıl folikülünün bulunduğu bölgeden dışarı çıkamadığında folikülün bulunduğu bölgede birikmesi ile sivilceyi ortaya çıkardığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Vücuttaki yağın kıl yüzeyine çıkmasını önleyen en büyük faktörlerden birisi aşırı derecede görülen hava kirliliğidir. Egzoz dumanı, kalorifer yakıtları ve soba bacalarından çıkan duman, is gibi lekeler derideki gözenekleri tıkayarak vücuttaki yağın dışarı çıkmasını önlüyor. Ayrıca sivilce, kış aylarında yaz aylarına göre daha fazla artış gösterir."Sigaranın da saç dökülmesine ayrı bir etken olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aktaş, erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda sigara içmenin de saç dökülmesini artırdığının tespit edildiğine dikkat çekti.Prof. Dr. Ekrem Aktaş, saç dökülmelerine karşı neler yapılabileceği hakkında da şu bilgileri verdi: "Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız yapmanız gereken, saç dökülmenizin ne zaman başladığını, sebeplerinin ne olabileceğini belirlemek ve saçlarınızı tamamen kaybetmeden önce uzmandan yardım almak. Öncelikle kan tahlili yaptırarak demir, tiroid, östrojen (kadınlar için) hormonu seviyenizi ölçtürmeniz yerinde olacaktır. Doktorunuz bunlarda eksiklik görmediyse o zaman sorun genetik olabilir."