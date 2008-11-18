Hava kirliliği sigara etkisi yapıyor

Ölümlerin yüzde 5'inin nedeni hava kirliliği

Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Özer yaptığı açıklamada, her kış olduğu gibi bu kış da hava kirliliği ve soğuğun etkisiyle göğüs hastalığı vakalarında artış yaşandığını söyledi.Kış mevsiminde genel olarak kronik akciğer hastalarında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, bunun sebepleri arasında en başta sigara içilmesi, sigara içilen ortamlarda sigara dumanı solunması ve hava kirliliğinin geldiğini ifade etti.Prof. Dr. Özer, kronik akciğer rahatsızlıkların ortaya çıkması ya da nüksetmesinde kışın artan gribal enfeksiyonların da önemli rol oynadığını vurguladı.Kronik akciğer rahatsızlıklarında sigara kadar hava kirliliğinin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özer, şunları kaydetti:"Yani bir anlamda hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkan kişiler, zarar verici miktarda sigara içmiş gibi etki altında kalıyor. Bu nedenle hava kirliliğinin arttığı kış aylarında bronşit, astım gibi kronik akciğer rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu hastalıkları taşıyan kişilerin her yıl grip aşısı olması gerekiyor. Kronik akciğer rahatsızlığı olanlar hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalıdır. Bu konuda en fazla duyarlı olması gerekenler ise yaşlılar ve çocuklardır."