Hava kirliliği kalp krizini tetikliyor

T24 - Bilim adamları, hava kirliliğinin kalp krizini diğer birçok faktörden daha fazla tetiklediğini belirlediler.







Belçika'da bulunan Hasselt Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, öfke, sigara, göğüs ya da solunum yolu enfeksiyonlarının kalp krizini tetikleyen faktörler olduğunu ancak yoğun bir trafikteki hava kirliliğinin tüm bunlardan daha fazla etkili olduğunu açıkladılar.

The Lancet dergisinde yer alan haberde, araştırmacılar 36 farklı araştırmadan verileri birleştirdi ve kalp krizini tetikleyen maddeleri hesapladı. Buna göre, en büyük riski yoğun trafikte kalmak oluşturuyor. Sigara insanları bireysel olarak etkilerken yoğun trafiğin daha fazla insan üzerinde olumsuz etki yaptığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü de hava kirliliğini 'sağlık için büyük bir çevresel risk' olarak tanımlıyor ve her yıl dünya çapında yaklaşık 2 milyon prematüre ölüme yol açtığını tahmin ediyor.

Bu çalışmada pasif içiciliğin etkilerinin incelenmediğini söyleyen araştırmacılar, pasif içiciliğin de dışarıdaki hava kirliliğine benzer bir etkiye yol açtığına dikkat çektiler. Önceki araştırmalar da açık alanda sigara içilmesinin yasaklanmasıyla kalp hastalığını oranlarında düşüş olduğunu göstermişti.



