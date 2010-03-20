Hava kirliliği kalbi vuruyor

T24 - Karbonmonoksit gazının, farelerin kalbinin kusurlu oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı.



Fransa'daki Montpellier ve Avignon üniversitelerinden bilim adamları, kirli havanın vücuda etkisini araştırdı.



Sağlıklı fareleri 4 hafta boyunca kirli bir kenttekiyle aynı oranda karbonmonoksit gazına maruz bırakan bilim adamları, 4 haftanın sonunda farelerin kalbinin büyüdüğünü gördü.



Farelerde kardiyomiyosit denilen hücreleri inceleyen bilim adamları, bu hücrelerin artık normal kasılmadığı, bu nedenle farelerin kalp ritmi bozukluğunun arttığı ve uzun vadede bu durumun ani ölüme neden olabileceği sonucuna vardı.



Araştırmaya imza atanlardan Sylvain Richard, hayvanlarda hücreleri doğrudan incelemenin kolay olduğunu, ancak bunun insanlar üzerinde yapılamayacağını belirterek, ekibin ve başka laboratuvarların elektrokardiyografi (EKG) ile insandaki hücreleri incelemekte olduğunu, ilk bakışta, hava kirliliğinin kalpte strese yol açtığının ve bunun uzun vadede tehlikeli olabileceğinin görüldüğünü ifade etti.

