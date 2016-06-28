Hava kirliliği her yıl 6.5 milyon insanın hayatını mal oluyor

Uluslararası Enerji Ajansı, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 6.5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapora göre; hava kirliliği; tansiyon, kötü beslenme ve sigaranın ardından insan sağlığı için dördüncü büyük tehdit olarak gösterildi.

Hava kirliliğine bağlı hastalıklardan dolayı her yıl 6,5 milyon insanın hayatını kaybettiği belirtilen raporda, enerji sektöründe hava kirliliğinin önlenmesi için gerekli adımların atılmaması halinde bu sayının ilerleyen yıllarda artacağı uyarısında bulunuldu.

En çok ölüm Asya ülkelerinde görülüyor

Kapalı alanların dışındaki hava kirliliği yüzünden dünyada erken ölümlerin sayısının yaklaşık 3 milyondan, 2040 yılına kadar 4,5 milyona çıkacağı öngörüsünde bulunulan raporda, özellikle Asya ülkeleri bu konuda en mağdurlar arasında gösterildi.

Kapalı alanlardaki hava kirliliği yüzünden bugün için 3,5 milyon olan erken ölüm sayısının, 2040’a kadar 3 milyona düşeceği bildirilen raporda, enerji sektöründe hava kirliliğini önlemek için yapılacak sadece yüzde 7 oranındaki yatırımın, 2040 yılına kadar hava kirliliği yüzünden ölümlerin sayısını önemli miktarda düşüreceği belirtildi.

Enerji santralleri, fabrikalar ve otomobiller, açık alanlarda havayı kirleten en önemli faktörler olarak gösterilirken, kapalı alanlardaki kirliliğe ise en fazla, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yemek pişirmeye yarayan ilkel ve standart dışı ocakların yol açtığı kaydedildi.

Hava kirliliğinin özellikle fakir ülkelerde önemli sorun olarak görüldüğü ifade edilen raporda, büyük kentlerde yaşayanların yüzde 80’inin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartların altında bir hava soluduğu kaydedildi.