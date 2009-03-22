Hava kirliliği gelişmekte olan ülkelerde artıyor

Hava kirliliğinin, gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Asya ile Güney Amerika'nın büyük kentlerinde arttığı bildirildi.



Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Lisa Jalkanen, havada asılı duran katı parçacıkların (partiküller) büyük kentlerde önemli bir sorun olduğunu söyledi.



Jalkanen, Asya'daki Karaçi, Yeni Delhi, Katmandu, Dakka, Şangay, Pekin ve Bombay gibi birçok kentte bu parçacıkların kabul edilebilir sınırı aştığına dikkati çekti.



Sağlığı tehdit eden bu kirliliğin Lima, Santiago ve Bogota gibi Güney Amerika'daki kimi kentleri de etkilediğini vurgulayan Jalkanen, ayrıca Afrika'daki en kirli kentin Kahire olduğunu kaydetti.



Örgütün, yarın kutlanacak Dünya Meteoroloji Günü öncesinde yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerin kirlilik konusunda bilinçli duruma gelmelerine karşın, son yıllarda, ekonomik büyümenin olduğu bölgelerin hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı uyarısında da bulunuldu.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 2 milyon kişi, solunum ve kalp sorunları, akciğerlerde iltihaplanma ve kansere neden olan hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

