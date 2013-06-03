Hava kirliliği felç riskini artırıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yüksek hava kirliliğinin felç geçirme oranlarını artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yüksek hava kirliliğine maruz kalan kent sakinlerinin damar sertliği yüzünden felç geçirme riski, aynı kentin daha az hava kirliliği görülen bölgelerinde yaşayanlara oranla daha fazla.

Ateroskleroz, yani damar sertliği, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunuyor. Bu hastalık, tıkalı bir damardan kopan kan pıhtısının veya sertleşmiş bir parçanın beyne sıçraması sonucunda felce veya ölüme neden olabiliyor. Uzmanlara göre araştırma sonuçları, hava kirliliği ve kalp-damar hastalığı riski arasındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor.

Araştırmada ABD'de altı büyük kentte 5,400 yetişkinin izlenmeye alındı. Araştırmacılar, 2000-2005 yılları arasında insan vücudunda kanı baş, boyun ve beyne taşıyan atardamar duvarlarındaki kalınlığı ölçmek için her katılımcı üzerinde üç yıl arayla iki kez ultrasonografi incelemesi yaptı. Atardamar duvarlarının kalınlaşması, kalp hastalığı belirtisi göstermeyen kişilerde bile damar sertliğinin bir işareti olarak görülüyor.

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, ultrasonografi sonuçlarını inceleyen araştırmacılar, kentlerde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan deneklerin atardamar duvarlarında, hava kirliliğinin daha az olduğu bölgelerde yaşayanlara oranla daha fazla kalınlaşma olduğunu ortaya çıkardı.

Dünyanın birçok ülkesindeki büyük kentlerde araçlardan çıkan egzoz dumanından kaynaklanan hava kirliliğinin iltihaplanma ve oksitlenmeye yol açarak kalp hastalığını tetiklediğine inanılıyor.