Hava ısınacak ama yağış sürecek

Türkiye hafta boyunca Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisi altında olacak



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, Türkiye'nin batısı akşam saatlerinden itibaren orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek.



Hava sıcaklıkları, ülke genelinde hissedilir derecede (5-7 derece) artarak mevsim normallerine çıkacak.



Güney ve güneybatıdan esecek (lodos) rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.



Yarın güney, iç ve batı bölgelerde kuvvetli esecek rüzgarın, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Bugün ve gelecek 3 günün hava tahmini şöyle:



Bugün: Orta Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Adıyaman), Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Sinop çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı (Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir ve gece saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik), Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve gece saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyon, Denizli) ile gece Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ve Bolu çevrelerinde yağış bekleniyor.



Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Edirne, Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçeleri ile Antalya'nın Kaş, Kalkan, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.



Yarın: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Muğla il merkezi (Bodrum, Dalaman, Marmaris, Milas, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca) ve Antalya il merkezi (Kaş, Kalkan, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Alanya, Serik, Manavgat, Gazipaşa) çevrelerinde aşırı, Doğu Akdeniz'de (Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay) şiddetli, Ege, Marmara'nın güney ve doğusu (Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), İç Anadolu'nun kuzey batısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı) ile Bolu, Düzce, Karabük, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



5 Kasım Perşembe: Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş), Doğu Anadolu'nun güneybatısı (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



6 Kasım Cuma: Yağışlı hava sabah saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kısa süreli etkili olduktan sonra Türkiye'yi terk etmesi bekleniyor. Uyarıda, kuvvetli yağışların ve fırtınanın neden olabileceği sel, su baskını, taşkın, çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Fotoğraf: Behlül Çetinkaya