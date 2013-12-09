Hava-İş'in yeni Başkanı Tatlıbal: Grevden yana değiliz

HAVA-İş Sendikası 27. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oy sayımının sonucunda Ali Kemal Tatlıbal yeni genel başkan oldu.

Dün 300 delegeden 211 delegenin oy kullandığı seçimlerde oy kullandı. Yapılan oy sayımının ardından eski başkan Atilay Ayçin 73 oy alırken, Ali Kemal Tatlıbal ise 133 oy alarak Hava-İş Sendikası’nın yeni genel başkanı oldu.

Hava-İş Sendikası’nın yeni genel başkanı Ali Kemal Tatlıbal’ın ilk açıklaması, "İş yavaşlatma nedeniyle işten atılan 305 kişinin işe geri iadesi için çalışacağız" oldu. Tatlıbal, "Hizmet eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atilay Bey de 24 sene hizmet etmiş bir başkanımız. Kendisi bizim için bir değerdir. Onun savunduğu tezlerin arkasında, yine aynı tezleri savunacak şekilde sendikaya hizmet edeceğiz" dedi.

'Grev olmasından yana değiliz'

Göreve resmen başladıktan sonra ilk işlerinin iş yavaşlatma eylemine katıldıkları gerekçesiyle işten atılan personelin görevlerine yeniden geri dönmelerini sağlayacaklarının altını çizen Tatlıbal, "305 arkadaş için savaş vermeye devam edeceğiz. Öncelikle 305 üzerine bir komisyon kurup bu arkadaşımız ile Çanakkale tarafında işten çıkarılan 19 arkadaşımızın işe iadeleri için çalışacağız. Grev bitsin istiyoruz. Ama işçilerin çıkarına anlaşmalar olacak şekilde bitsin. Grev son çaredir. Grev olmasından yana değil, işçinin mutlu ve huzurlu olmasından yanayız. Birincil önceliğimiz işçinin mutluluğu, işçinin çıkarları doğrultusunda adımlar atılmasıdır" dedi.

İcraat yapmaya geldik

Yeni projeleri hakkında bilgi veren Tatlıbal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Atilay Bey’e destek veren arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, buranının sadece bizim değil onların da sendikası olduğunu, beni kendilerine bir kardeş olarak görmelerini istiyorum. Vaad değil, icraat yapmaya geldik. Bir sosyal kompleks olsun istiyoruz, binamızı daha güzel bir yere taşımak istiyoruz. Anadolu’dan gelen üyelerimiz ve arkadaşlarımız işçi kardeşlerimiz için gece geldiklerinde konaklayacakları yatakhaneler yapmak, sosyal spor kompleksleri yapmak, beraber oturup yemek yiyebilecekleri restoranlar, kafeler oluşturmak."

Davada THY yönetiminin tanığı olarak yer almıştı

Hava İş’in genel başkanı olarak seçilen Ali Kemal Tatlıbal grev çıktıkları için işten atılan işçilerin davasında THY yönetimin tanığı olarak yer aldı. Atilay Ayçin’in kürsüden de okuduğu Ali Kemal Tatlıbal’ın ifadesinin bir bölümü şöyle:

“Dava Tanığı: Ali Kemal Tatlıbal, THY’de Personel Başkanlığı’nda süre takip şefi olarak 3 yıldan beri çalıştığını, davacıyı tanımadığını, kendisinin personel başkanlığı tarafından grev durumunu gözlemlemek ve kararsız kalmış uçucu ekibe uçmaları telkininde bulunmak üzere görevlendirildiğini, kararsız kalmış personele greve katılmaları durumunda işsiz kalacaklarını bildirdiğini…”