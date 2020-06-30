Hava-İş'ten ücret düzenlemesi iddialarına yanıt: Nabız yokluyorlar, gönüllerinden geçeni biliyoruz ama kabul etmemiz mümkün değil

THY'nin "ücret düzenlemesi teklifi" iddiasıyla ilgili konuşan Hava-İş Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, henüz resmi bir teklifle gelinmediğini, nabız yoklandığını belirterek, "Nabız yoklanıyor. Resmi teklif olsa da olmasa da kati suretle reddediyoruz. Gönüllerinden geçeni biliyoruz ama kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran Türk Hava Yolları (THY), işsizliği öne sürerek çalışanların ücretlerinde kesintiye gitmeyi planladığı iddia edildi.

Hava-İş Başkanı: Resmi teklif olsa da, olmasa da reddediyoruz

Evrensel gazetesine konuşan Hava-İş Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise "Şirketin isteklerine olumlu bakmıyoruz. Resmi bir teklif gelmedi. Nabız yoklanıyor. Resmi teklif olsa da olmasa da kati suretle reddediyoruz. Gönüllerinden geçeni biliyoruz ama kabul etmemiz mümkün değil.

Emekçinin kıdem tazminatı ile ilgili sıkıntı yaşadığı şu günlerde bir sözleşme geriye gitmek gibi demek bu. Elimizi taşın altına koyarız ama biz 10 yıl da bedava çalışsak işçi maliyetlerini sıfıra indirip THY’yi kâra geçiremeyiz" ifadelerini kullandı.

"THY'nin açıklaması sıfır zam anlamına geliyor"

Evrensel'e konuşan THY emekçileri ise henüz kendilerine aktarılan bir konunun olmadığını ifade etti.



THY’nin bu açıklamasının ücretlerde kesinti ya da 0 zam anlamına geldiğini belirten çalışanlar, "Birçok insan bu dönemde işsiz kaldı. THY çalışanları da işsiz kalmak istemiyor tabi. Şirketin en büyük kaymağını yiyen kesim müdürler. Peki onlardan kesinti yapmayı düşünüyorlar mı?" diye sordu