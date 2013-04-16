Hava-İş sendikası greve mi gidiyor?

Hava-İş sendikasında tarafından yapılan yazılı açıklamada, THY'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine alınan grev kararının uygulamaya geçmesi için yetkili organların toplantıya çağırıldığını belirterek, grev hazırlıklarına başlandığı belirtildi. 10 Nisan 2013'te yapılan başvurunun ardından bekleme süresi 6 günün dolması sebebiyle Hava-iş sendikasının greve gidebileceği belirtiliyor.

Sendikanın internet sitesinde 10 Nisan 2013 tarihi itibarı ile grev kararının işyerlerinde ilan edildiği ve kararın noter kanalıyla işverene tebliğ edildiği belirtilerek, "Bugün (16 Nisan) itibarı ile olası bir grev için son hazırlıklara başlamıştır" denildi. Açıklamada ayrıca "Eğer uzlaşma olmadığı takdirde alınacak fiili grev kararı 6 iş günü önce noter kanalı ile işverene tebliğ edilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Murat Çakır'ın haberine göre, Sendikal Güç Birliği Platformuna üye sendikalar tarafından bugün Atatürk Havalimanı'nda, İç Hatlarda başlayıp Dış Hatlarda sona eren ve çok sayıda sendika temsilcisi ile Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı"nın da katıldığı destek yürüyüşü yapıldı. Burada konuşan Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, grevin kendileri için amaç olmadığını ancak böyle giderse uçakların uçmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Çağrılara cevap bulmazsak en kısa sürede grev tarihini açıklayacağız. Önümüzdeki hafta sonu tarihi açıklayacağız. Türk Hava Yolları'nın bütün faaliyetleri duracak.

Tüm temsilcilerimizi, yönetim kurulumuzu toplantıya çağırdık. En kısa sürede yapacağımız bir değerlendirme ve tartışma sonucunda grevin uygulanacağı tarihi açıklayacağız. Yani uçakların uçmayacağı günler çok yakındır. O gün itibariyle kimse bizi suçlamasın. Mağdur olan yolcular, mağdur olan kargocular, yurt dışına gidecek ve gelecek olanlar bizi suçlamasınlar. Biz yasal hukuki ve meşru zeminde bütün olanaklarımızı kullandık. Grevin uygulanacağı saate kadar da kullanmaya devam edeceğiz."



'Grev kırıcılığı sert bir şekilde cevabını bulacaktır'



Çağrıları cevap bulmazsa olabilecek en kısa tarihte THY'nin bütün faaliyetlerinin duracağını dile getiren Ayçin, "Sorunu çözmekle sorumlu olanların toplu sözleşmedeki uyuşmazlık noktalarını gidermek yerine ertelemeyle, insanları çalıştırmakla tehdit ediyorlar. Biz de buradan uyarıyoruz. Bu ülkede grevin ertelenmesini gerektirecek mevcut yasadaki hiçbir koşul yoktur. Olası bir grev kırıcılığına yol açacak her türlü girişim çok sert şekilde cevabını bulacaktır. Bunları yapacağınıza sorunu çözmek için zaman ayırırsınız daha doğru şeyler yapmış olursunuz" diye konuştu.



Sonuna kadar destek



Daha sonra bir konuşma yapan Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Bilal Çetintaş ise THY çalışanlarının yanında olduklarını, mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.