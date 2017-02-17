Hava Harp Okulu'nun savcıya verdiği '15 Temmuz' yanıtı: Öğrenciler emirleri sorgulamaz

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak'ın, Hava Harp Okulu (HHO) öğrencileriyle ilgili soruşturma kapsamında HHO Komutanlığı'na yönelttiği soruları köşesine taşıdı. Tümgeneral Ali Çetinkaya imzasıyla verilen yanıtlarda "Emirlerin askeri öğrenciler tarafından sorgulanamayacağı ve emrin yerine getirileceği, başka bir seçenek olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca bu kapsamda benzer şekilde içtima ve eğitim yapılması kampların rutin uygulamaları arasında yer alır" ifadesi yer aldı.

Saygı Öztürk'ün "O askerleri de biraz anlayın" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2017) yazısı şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak, Hava Harp Okulu (HHO) öğrencileriyle ilgili soruşturma kapsamında, HHO Komutanlığı'na bazı sorular yöneltti. Tümgeneral Ali Çetinkaya

Ankara'ya paraşüt eğitimi için gelen Hava Harp Okulu öğrencilerinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın adli soruşturmaya ışık tutması amacıyla gönderdiği “darbe girişimine katılmadıklarına” ilişkin idari soruşturma raporu da dikkate alınarak sonunda tamamı serbest bırakıldı. 15 Temmuz'da Yalova kampından İstanbul'a getirilen 332 Harbiyeli'den 229'u Silivri, 3'ü ise Maltepe Cezaevi'nde tutukluydu...

Öğrenciler gibi erlerden de çok sayıda tutuklu var. 15 Temmuz gecesi öğrencilerin, erlerin, hatta birçok komutanın darbe girişimi olduğunun başında haberinin olmadığı anlaşılıyor. Kimisine “PKK”, kimisine “IŞİD baskınına karşı mücadele” için gittikleri, kimilerine ise “tatbikat” yapıldığı söylendi. FETÖ'cülerin darbeye kalkıştığını, kendilerinin alet edildiğini çoğu öğrenci, gariban erler mi bilecek... Otobüsten hiç inmeyen, bir mermi bile sıkmayan, ne olduğunu başında anlamayıp, darbe girişimi olduğunu anladıklarında halkın yanında yer alan öğrencilerden, o gece öldürülenler de oldu.

Harbiyeliler raporu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak, Hava Harp Okulu (HHO) öğrencileriyle ilgili soruşturma kapsamında, HHO Komutanlığı'na bazı sorular yöneltti. Tümgeneral Ali Çetinkaya imzasıyla sorular şöyle cevaplandırıldı:

Soru: 15 Temmuz 2016 tarihinde Yalova kampında bulunmaktayken İstanbul'a getirilen HHO öğrencileri hangi nedenle Yalova'da bulunuyordu?

Cevap: Hava Harp Okulu tatbiki eğitim kampı her yıl 2‐8 hafta arasında Temmuz‐Ağustos aylarında yapılmaktadır. Mevzuat gereği Hava Harp Okulu öğrencileri Yalova tatbiki eğitim kampında bulunur.

■ Kamp, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hangi tarihler arasında planlandı?

■ Hava Harp Okulu Tatbiki Eğitim Kampı, 13 Temmuz‐17 Ağustos 2016 tarihleri arasında icra edilmesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın “2015‐2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Okullar Çalışma Takvimi” konulu emri çerçevesinde planlandı. Bu her yıl rutin olarak yapılan, yapılması gereken bir faaliyet...

■ Öğrenciler hangi tarihte Yalova'ya gönderildi?

■ Hava Harp Okulu öğrencileri ve personeli, Yalova Meydan Komutanlığı'nda icra edilmesi planlanan tatbiki eğitim kampına 13 Temmuz 2016 tarihinde intikal ettirildi.

■ Kampın içerik olarak hangi eğitimleri kapsadığı, kamp dönemlerinde planlı ya da plansız tatbikatlar yapılıyor mu?

■ Öğrencilere, Hava Harp Okulu tatbiki eğitim kampı yönergesinde belirtilen eğitimler veriliyor. Harbiyelilerin çeşitli becerileri kazanmaları, bir subayda bulunması gerekli nitelikler ile liderlik yeteneklerini geliştirmek, tecrübe kazandırmak ve öğrencilerin hazır bulunurluğunun artırılması maksadıyla teçhizatlı/teçhizatsız olarak planlı (Hayat‐ı idame eğitimleri, gece yürüyüşleri vb.) ve plansız gece eğitimleri icra edilir. Bu kapsamda benzer şekilde içtima, eğitim yapılması kamplarda yapılagelen uygulamalar arasında yer alır.

Emirler sorgulanır mı?

■ Kampa katılan öğrencilerin kendilerine tatbikata gidileceğine veya terör saldırılarına karşı önlem alınmak üzere bir başka il ya da ilçeye gidileceğine ilişkin emirleri sorgulamaları mümkün mü?

■ Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'ne göre astın, aldığı bir emirden dolayı amirine mütalaada bulunması kat'iyen yasaktır. Alınan emir hiçbir kayıt ve şarta bağlanmaksızın ve hiçbir düşünceye kapılmaksızın yapılacaktır. Bir emri alırken veya aldıktan sonra mırıldanmak, doğru bulmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak cezayı gerektirir. Bu kapsamda; tutuklu öğrencilerin, menfur olay gecesi Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda kalan diğer öğrencilerin dilekçelerinden; kamp alanında verilen emirlerin; ‘Tam teçhizatlı içtima alanında toplanın', ‘Tatbikat var, İstanbul'a Hava Harp Okulu'na gidiyoruz!' vb. olduğu şeklindedir.

Bu şekilde yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde verilen emirlerin askeri öğrenciler tarafından sorgulanamayacağı ve emrin yerine getirileceği, başka bir seçenek olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca bu kapsamda benzer şekilde içtima ve eğitim yapılması kampların rutin uygulamaları arasında yer alır.

Cep telefonları nasıl kullanılıyor?

■ Kampa katılan öğrencilerin cep telefonu bulundurmalarına izin veriliyor mu?

■ Uygulama emri gereği cep telefonları sadece cumartesi ve pazar günleri saat 09.00‐12.00 saatleri arasında çadırlar bölgesinde kullanılıyor. Birlik dışına çıkışlarda (hastane, hayatı idame, izin vb.) komutanlarından izin alınarak cep telefonları alınabilir. Kampta pille çalışan ses kayıt özelliği olmayan radyo ve mp3/mp4 player haricinde elektronik eşya da bulundurulmaz.”

Bundan sonrasını yargıdan bekleyelim. Gerçek suçlularla, “emir alan”ların durumunu bir an önce ayırmanın zamanı da geçiyor.