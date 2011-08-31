-Hava Harp Okulu 226 mezun verdi İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Hava Harp Okulu'nda 57. Dönem Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanlarının katılımıyla yapıldı. Yeşilyurt'taki okulda düzenlenen törende, TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan, havacı üniformalı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner ile diğer davetliler, şeref tribününde yerlerini aldı. Hava Harp Okulu Komutanlığı öğrenci alayı da 10. Yıl Marşı eşliğinde tören alanına yerleşti. Cumhurbaşkanı Gül'ün askeri törenle karşılanmasının ardından diploma ve sancak devir-teslim töreni başladı. Cumhurbaşkanı Gül, Hava Harp Okulu merasim kıtasını denetleyerek, ''Hava Harp Okulu merhaba'' dedi. Öğrenciler de Cumhurbaşkanı Gül'e hep birlikte ''Sağol'' diye karşılık verdi. Törende daha sonra İstiklal Marşı okundu. -Okul Komutanı Tümgeneral Sert'in konuşması- Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fatih Sert, törende yaptığı konuşmada, Hava Harp Okulu'nun, 100. kuruluş yılını kutlayan ve dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden biri olan Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli bir subay kaynağı olma görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Sert, Hava Kuvvetleri'nin ikinci 100 yılında da gücünün kaynağı olmaya devam edecek Hava Harp Okulu'ndan 57. dönemde 10'u kadın olmak üzere 226 genç teğmenin mezun olduğunu ifade etti. Tümgeneral Sert, Hava Harp Okulu'nda, çağdaş yönetim anlayışına uygun lider, yönetici ve komutanlar yetiştirme hedefine odaklı olarak dört yıllık eğitim ve öğretim süreci sonunda; Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, ahlaki değerlere ve vatanseverlik duygusuna sahip, milli-kültürel değerleri benimseyen ve bu değerlere sahip çıkan, sevk ve idare, yöneticilik ve liderlik becerileriyle donatılmış, üstün nitelikli hava subaylarının yetiştirilmesinin esas alındığını kaydetti. ''Kısıtlı imkanlara rağmen bizlere geniş olanaklar sağlayan, saygı ve güvenine layık olmak için tüm gücümüzle çalıştığımız yüce Türk ulusuna, minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum'' diyen Sert, konuşmasında genç teğmenlere şöyle seslendi: ''Sizler aldığınız kapsamlı eğitimle kendine güveni tam, üstün nitelikli birer insan, profesyonel bir asker ve cesur havacılar olarak yetiştirildiniz. Artık çağdaş bir hava subayı olarak, Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılıp, vatan savunmasında önemli bir rol üstlenebilir, göklerde sizi bekleyen yerinizi en kısa sürede alabilir ve milletimizin gurur kaynağı olabilirsiniz. Büyük bir heyecan ve coşkuyla katıldığınız Türk Hava Kuvvetleri, varlığıyla caydırıcı, tek başına savaşın kaderini tayin edebilecek özelliğe sahip bir kuvvettir.'' -Devre birincisinin konuşması- Mezunlar adına konuşan devre birincisi Hava Teğmen Serkan Korkusuz da Hava Harp Okulu'ndaki eğitim sürecini tamamladıkları bugün, uğruna can vermeye ant içtikleri kutsal vatan savunması içinde yer almanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Teğmen Korkusuz, Atatürk'ün gösterdiği ''İstikbal göklerdedir'' hedefinin; sahip oldukları ahlak ve fazilet, kazandıkları yüksek sorumluluk ve kurum kültürünün hayatları boyunca kendilerine yol gösterici olacağını söyledi. Korkusuz, konuşmasında Cumhurbaşkanı Gül'e hitaben şunları kaydetti: ''Ata'mızın istikbal ve Cumhuriyet'in teminatı olarak gördüğü Türk gençliğinin fertleri olarak istikbalimizi vakur bir şekilde omuzluyor ve Ulu Önderimizin bizlere vermiş olduğu görevleri, yerine getirebilmek için sahip olduğumuz azimle bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki güzel yurdumuzu, yüce milletimizi tehdit etmeye cüret edecek tüm düşmanlar karşılarında bizleri bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti, çelikten kanatlarımızın altında ebediyen hür ve bağımsız kalacaktır. Şu an huzurunuzda durmakta olan bizler, Mustafa Kemal ruhlu Türk subaylarıyız.'' -Diploma töreni- Konuşmaların ardından devre birincisi Hava Teğmen Korkusuz, yaş kütüğüne 2011 yılı mezunları adına 57. dönem uçak maketini çaktı. Törende daha sonra, derece alan teğmenlere diplomaları ve armağanları verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dönem birincisi Teğmen Korkusuz'a diplomasını verdi. Dönem ikincisi Erkan Sert'in diploması TBMM Başkanı Çiçek tarafından verildi. Dönem üçüncüsü Eyüp Acar, diplomasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Sancak devir-teslim töreninin ardından Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Sert, sancaktar ve sancak muhafızı teğmenlere kılıç ve diplomalarını verdi. F-4 ve F-16 uçaklarının tören geçişiyle devam eden mezuniyet töreni, Hava Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. -Törenden notlar- Hava Harp Okulu'ndan mezun genç teğmenler, törenin ardından alanın ortasına gelerek kılıçlarını birbirlerine çaktı ve mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk milletine 100. yıl armağanı olan SOLOTÜRK'ün gösterisi, Cumhurbaşkanı Gül ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Törenin yapıldığı alandaki bir binaya Atatürk'ün büyük boy resmiyle üzerinde ''Yükseklerde Hep Gözümüz'' yazılı afiş asıldığı görüldü. Başbakan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani ile yapacağı görüşme dolayısıyla törenden erken ayrıldı.