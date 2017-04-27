"Hava harekâtından 2 saat önce Genelkurmay'a çağrılan ABD'li ve Rus askeri ataşelere bilgi verildi"

Türkiye’nin Irak’ın Sincar bölgesinde PKK’yı ve Suriye’nin Karaçok bölgesinde YPG’yi vurması sonrası Ankara’dan "Günler öncesinden söyledik. Ayrıca Amerikalı ve Rus askeri ataşelere operasyondan 2 saat önce bilgi verildi" açıklamasının geldiği belirtildi. Koalisyon güçlerinin sözcüsü ise "Türkiye operasyona bir saatten az kala bilgi verdi" diyerek tepki gösterdi.

TSK, Irak'ta Sincar ve Suriye'de Karaçok dağlarındaki PKK mevzilerini böyle vurdu

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde Sincar’da PKK’ya ve Suriye’nin kuzeydoğusunda Karaçok’ta YPG’ye eş zamanlı hava harekâtı düzenlemesinin ardından olaya ilişkin arka plan bilgileri de ortaya çıkmaya başladı. ABD yönetimi, Türk muhattaplarına operasyonun kendilerine "geç bildirildiğinden" şikayet etti. Türk Dışişleri ve askeri kaynakları ise ABD’nin "geç bildirim yapıldı" görüşünün gerçekleri yansıtmadığını vurguladı. Askeri kaynaklar, harekâtla ilgili ABD ve Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşeliklerinin yanısıra, Rusya’nın Suriye’deki ilgili karargahına, Katar’da bulunan Koalisyon Harekât Merkezi’ne günler öncesinden Türkiye’nin söz konusu bölgelere hava operasyonu yapmayı planlandığının iletildiği bilgisini paylaştı.

Akar telefon görüşmesi yaptı

Aynı kaynaklar, harekâttan 2 saat önce de iki ülkeye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ilgililerine bilgi verilerek, harekâtın nerelerde yapılacağına dair koordinat verildiğini söyledi. Buna göre Ankara’daki Amerikan ve Rus askeri ataşeleri, Genelkurmay Başkanlığı’na çağrıldı ve kendilerine operasyonun olacağı bilgisi verildi. Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ABD’li ve Rus muhataplarıyla birer telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Koalisyon: Bir saatten az kala

Özbekistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD ve Rusya ile önceden yürütülen temaslarda harekâtın yapılacağı bilgisinin verildiğini, harekâttan 2 saat önce de bilgi paylaşımı yapıldığını, ABD’ye Karaçok bölgesinde bulunan askerlerini 20-30 kilometre güneye çekmesinin söylendiğini ifade etti. IŞİD'e karşı savaşan koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay John Dorrian ise Türkiye’nin hava operasyonunu, saldırıdan "bir saatten az süre önce" kendilerine bildirdiğini belirtti. Dorrian, "Hava saldırılarının gerçekleşmesinden bir saatten daha kısa süre önce bilgi verildi. Bu yeterli değil. IŞİD'e karşı savaşta bir ortaktan ve müteffikten bekleyebileceğiniz türden bir koordinasyon değildi; bu, bir bildirimdi” dedi. Dorrian, ayrıca "PKK, Irak veya Suriye’de olduğu her yerde sorun çünkü terörist bir grup" diye konuştu.

Kuzey Irak'a 2 hava operasyonu

Öte yandan Türk savaş uçakları dün sabah ve öğle saatlerinde de Kuzey Irak’ta Zap bölgesine iki ayrı hava harekatı düzenledi. Alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu PKK’ya ait çok sayıda sığınak, silah mevzi ve barınak ateş altına alınarak imha edildi. Her iki harekatta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı toplam 8 PKK'lı öldürüldü.

Yıldırım'dan başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile dün telefonda görüştü. Yıldırım, görüşmede Barzani’ye, TSK’nın hava harekatlarında, hayatını kaybeden beş Peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam da "Peşmerge Bakanlığına taziye ziyaretinde bulunduk ve üzüntülerimizi, taziyelerimizi paylaştık. Ayrıca yaralıların tedavisi konusunda olabilecek yardımlarımızı veya ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olabileceğimizi belirttik" dedi.

Çelik'ten Amerikan askerinin kamp ziyaretine tepki

Türk savaş uçaklarının harekatından sonra Karaçok’ta incelemede bulunan ABD askerlerine eşlik eden PKK/PYD’lilerin kimliği tespit edildi. İstihbarat birimleri, ABD askerlerine eşlik edenlerden birinin, “Şahin Cilo” kod adlı, örgütün Suriye yapılanması silahlı kanat sorumlusu Ferhat Abdi Şahin, bir diğerinin de YPG basın sözcüsü “Redur Halil” kod adlı terörist olduğunu belirledi. Şahin, Türkiye’deki birçok eylemle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde kırmızı listede yer alıyor. AB Bakanı Ömer Çelik, Amerikan ordusundan bir komutanın, PYD kampını ziyaret etmesine tepki göstererek “Orada (Irak, Suriye) bir takım sahada yaptıkları işbirliği çerçevesinde bu müttefiklik ilişkisini inciten, rahatsız eden bu fotoğrafların görünmemesi lazım. Bu fotoğrafların olmaması lazım. Beraber nöbet tutmalar, fotoğraf vermeler kesinlikle doğru yaklaşımlar değildir” dedi.